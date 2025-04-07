Brent petrolün varil fiyatı son dört yılın en düşük seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,20 dolardan işlem görüyor.

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Cuma günü 69,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,87 azalarak 63,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,67 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.

Ticaret savaşları

ABD Başkanı Donald Trump Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 54’e varan ek vergiler getirileceğini duyurdu.

Çin de tüm ABD ürünlerine yüzde 34 vergi uygulayacağını açıklayarak karşılık verdi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in, Trump’ın yeni gümrük tarifelerine misilleme kararı alması ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de benzer adımlar atacaklarını açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.