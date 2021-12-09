Boris Johnson yedinci kez baba oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson (57) ve mayıs ayında evlendiği eşi Carrie (33), bir kız çocukları olduğunu açıkladı. Yeni doğan bebek çiftin ikinci, Boris Johnson’ın yedinci çocuğu.

Fotoğraf: Press Association

Çiftin oğulları Wilfred, geçen yıl nisan ayında dünyaya gelmişti.

Johnson’ın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başbakan ve Bayan Johnson, Londra’daki bir hastanede bu sabah sağlıklı bir kız çocuğunu kucaklarına aldıklarını duyurmanın sevincini yaşıyor. Anne de bebek de gayet iyi durumda. Çift, Ulusal Sağlık Sistemi’nin ekibine destekleri ve ilgileri için teşekkür ediyor.”

Johnson’ın ikinci eşi Marina Wheeler’dan 20’li yaşlarda dört çocuğu var. Çift, 25 yıllık evlilikten sonra 2020 yılında boşanmıştı. Johnson’ın Wheeler’dan olan dört çocuğunun dışında bir ilişkisinden bir kız çocuğu olduğu biliniyordu ancak o bunu hiç dile getirmiyordu. Kaç çocuğu olduğuna dair sorulara kaçamak yanıtlar veriyordu.

Eylül ayında ABD’deki TV kanalı NBC’de yayınlanan ‘Today’ programına katılan Johnson, “Altı çocuğunuz var değil mi” şeklindeki soruya, “Evet” diye karşılık verdi. Johnson’ın ilk kez altı çocuğu olduğunu ‘itiraf etmesi’ ABD ve Britanya basınında yer buldu.

Britanya başbakanının yedinci çocuğunun doğum haberi, geçen yıl aralık ayında ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara’da pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama ihlal edilerek Noel partisi düzenlendiğinin ortaya çıktığı ve inceleme başlatmak zorunda kaldığı bir haftanın ardından geldi. Britanya basınındaki haberlere göre Johnson partiye katılmadı.