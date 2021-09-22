Boris Johnson altı çocuğu olduğunu ‘itiraf etti’

57 yaşındaki Britanya Başbakanı Boris Johnson ilk defa kamuoyu önünde altı çocuğu olduğunu açıkladı.

Johnson çifti başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde evlenmişti. Fotoğraf: Press Association

ABD’deki TV kanalı NBC’de yayınlanan ‘Today’ programına katılan Johnson, geçmişte aile hayatına ilişkin soruları net bir şekilde yayınlamaktan kaçınıyordu. Bu yıl mart ayında üçüncü kez evlenen Johnson’ın ikinci eşi Marina Wheeler’den dört yetişkin çocuğu, evlilik dışı bir ilişkisinden bir kızı var. Üçüncü eşi Carrie Johnson’dan, çift nişanlıyken, Nisan 2020’de dünyaya gelen bir oğlu bulunan Johnson’ın altı çocuğu olduğu kamuoyu tarafından bilinyordu. Ancak o, soruları geçiştiriyordu.

2019 seçimleri öncesinde LBC Radyo’da soruları yanıtlarken telefonla bağlanan bir dinleyici, 1995’te kaleme aldığı, ‘yalnız anneleri’ suçladığı bir makaleyi gündeme getirmişti. Yazıda, yalnız anneleri, ‘agresiv, bilgisiz bir nesil yetiştirmekle’ suçlayan Johnson’la dinleyici arasındaki diyalog sonrasında radyo programının sunucusu Nick Ferrari, ısrarla kaç çocuğu olduğunu sormuştu. Johnson şu yanıtı vermekle yetinmişti: “Bence insanlar bizim projelerimizi duymak istiyor. Çocuklarımı çok seviyorum. Ancak seçimde onlar aday değil bu nedenle yorum yapmayacağım.”

Johnson, ‘tüm çocuklarının tamamen hayatlarında olup olmadığına’ ilişkin bir soruya karşılık, “Onları seçim kampanyasında sahaya sürmeyeceğim” demişti.

‘Sıklıkla bebek bezi değiştiriyorum’

Yıllardır kaç çocuğu olduğu konusuna ‘kaçamak yanıtlar‘ veren Britanya başbakanı NBC’de katıldığı yayında gelen, “Altı çocuğunuz var değil mi” şeklindeki soruya, “Evet” diye karşılık verdi. Johnson’ın ilk kez altı çocuğu olduğunu ‘itiraf etmesi’ ABD ve Britanya basınında yer buldu.

Üçüncü eşi Carrie Johnson’dan ikinci, toplamda yedinci çocuğunu aralık ayında kucağına almaya hazırlanan Johnson, bebeğin altını değiştirdiğini söyledi. Başbakanlık çalışma ofisi ve konutu Downing Sokağı 10 Numara’da çocuk olmasının mükemmel bir şey olduğunu aktaran Johnson, “Sıklıkla bebek bezi değiştiriyorum” dedi.

Johnson’ın bilinenin dışında evlilik dışı ilişkilerden başka çocuğu veya çocukları da olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, o bu konuya açıklık getirmemişti.