Boğaziçi Üniversitesi, Emeritus Prof. Dr. Bülent Sankur’un okula girişini yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, Emeritus Prof. Dr. Bülent Sankur’un okula girişini yasakladı.
Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mezun ve hocaların okula girişini keyfi bir şekilde yasaklıyor.
Mart 2023 itibarıyla 138 mezunun okula girişini yasaklayan okul yönetimi kadrolu akademisyenleri soruşturmalarla okuldan uzaklaştırıyor. Bunun haricinde emekli hocaların da okulu girişi yasaklanıyor.
Son olarak, 1976’dan beri Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen olan Emeritus Prof. Dr. Bülent Sankur’un da üniversiteye girişi yasaklandı.
Mühendislik alanında ‘hocaların hocası’ olarak bilinen Sankur’un üniversiteye girişinin yasaklanması, üniversite kamuoyunca tepkiyle karşılandı.