Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin’in yükselişi sürüyor: Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 51 bin doları, piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Fotoğraf: Pexels

Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,7 artarak 1 trilyon 930 milyar doların üzerine çıktı.


AA’nın aktardığına göre Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,1’den fazla değer kazandı.

Spot Bitcoin ETF’lerine ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler Bitcoin’deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 15.15 itibarıyla 51 bin 493 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin’in haftalık değer kazancı da yüzde 20’yi aştı.

Ekim 2023’ten bu yana yüzde 80’den fazla değer kazanan Bitcoin’in piyasa değeri de böylece 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin 51 bin 400 dolar seviyesinde

2021’den bu yana ilk: Bitcoin 50 bin doları aştı

Bitcoin 46 bin dolar seviyesinde

Bitcoin’de yükseliş

Fed kararı Bitcoin’i düşürdü

Bitcoin, üç günde 6 bin dolar düştü

ABD, spot Bitcoin ETF’lere onay verdi

Bitcoin son 21 ayın zirvesinde

Bitcoin 40 bin doları aştı

Bitcoin son 18 ayın zirvesinde

Elon Musk konuşunca kripto paralar çakıldı

Bitcoin, son 13 ayın zirvesinde

Bitcoin’de hareketlilik

Bitcoin haftaya 30 bin doların üstünde başladı

Bitcoin’de hareketlilik: Bir buçuk yılın zirvesinde

Bitcoin 35 bin doların üstünde

SON HABERLER

Ajandanıza not etmeniz gereken “Yeşil” günler!

Sürdürülebilirliği hayatımızın bir parçası haline getirmenin ne kadar önemli olduğundan sık sık bahsediyoruz. İşte sürdürülebilir bir dünya yaratmak için ilan edilmiş “yeşil günler” bu konudaki farkındalığımızı artıracak.

Akşam Postası / 16 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.