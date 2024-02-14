Bitcoin’in yükselişi sürüyor: Piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 51 bin doları, piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

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Analiz şirketi Coinmarketcap’in verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,7 artarak 1 trilyon 930 milyar doların üzerine çıktı.

AA’nın aktardığına göre Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 3,1’den fazla değer kazandı.

Spot Bitcoin ETF’lerine ilginin devam etmesinin yanı sıra büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler Bitcoin’deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 15.15 itibarıyla 51 bin 493 dolardan işlem gören Bitcoin, Aralık 2021’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin’in haftalık değer kazancı da yüzde 20’yi aştı.

Ekim 2023’ten bu yana yüzde 80’den fazla değer kazanan Bitcoin’in piyasa değeri de böylece 1 trilyon doların üzerine çıktı.