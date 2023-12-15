Bir spor dalında daha hakeme saldırı: Erdoğan Karaali görevden alındı

Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda hakeme saldıran Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali’yi görevden aldı.
Türkiye, son günlerde çeşitli spor dallarında hakeme saldıran antrenörleriyle gündemde.
Eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca, dört gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.
Bir başka hakeme saldırı olayı da güreş dalında yaşandı.
Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdı.
Saldırının ardından Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali’ye iki ay men, Türkiye Güreş Federasyonu‘na da 500 İsviçre Frangı (16 bin 768 lira) para cezası verdi.
Bunun üzerine federasyon ‘sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans’ ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali’nin görevine son verdi.