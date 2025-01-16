Bir rakı grubuna daha zam

Efe Rakı grubundaki ürünlere de zam geldi.
Grubun yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X‘ten duyurdu:
Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubundaki ürünlere zam gelmişti.
Yaramazlara biraz batar!
Efe Rakı grubundaki ürünlere de zam geldi.
Grubun yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X‘ten duyurdu:
Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubundaki ürünlere zam gelmişti.
Marmara’da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da şiddetli hissedildi. 12:49’da meydana gelen depremin merkezi Silivri olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının başladığını duyurdu. Dakikalar önce Marmara Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İkinci sarsıntı çok daha uzun ve şiddetliydi.
Eski hakem Ali Palabyık, Habertürk Spor canlı yayınında, hakemliği döneminde Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atamalar için kendisine “Külliye’den haber bekliyoruz” dediğini öne sürdü. Palabıyık sözleri sonrası canlı yayın kısa süre kesildi.
Marmara Denizi’nde 12:13’te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Altın fiyatları art arda rekor kırarken, yeni zirve tahmin ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan geldi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı Türk yetkililer ve işinsanlarından rüşvet almakla suçlayan 11 savcının hepsi istifa etti.