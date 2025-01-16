Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir rakı grubuna daha zam

Efe Rakı grubundaki ürünlere de zam geldi.

Fotoğraf: Canva

Grubun yeni fiyat tarifesini Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X‘ten duyurdu:


Fotoğraf: Erol Dündar / X

Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubundaki ürünlere zam gelmişti.

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