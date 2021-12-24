Bir indirim çağrısı da MÜSİAD’dan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına fiyatlarda indirime gitmeleri yönünde çağrı yaptı.

Hükümetin yeni ekonomik tedbirleri duyurmasının ardından dolar ve avro düşmüştü. Birçok kesimden, dövizdeki düşüşün raflara da yansıması yönünde açıklama gelmişti.

Bunlara MÜSİAD da katıldı.

Derneğin Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şöyle dendi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz.”