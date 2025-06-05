Beykoz Belediyesi soruşturması: İddianame kabul edildi

Beykoz Belediyesi soruşturmasında iddianame kabul edildi.

Beykoz başsavcılığı ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmış, 26 kişi gözaltına alınmıştı. Köseler’in de olduğu 13 kişi 4 Mart’ta tutuklanmıştı.

Beykoz başsavcılığı, Beykoz Belediyesi hakkında yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma soruşturmasını mayısta tamamlamıştı.

Tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında ‘örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından fezleke düzenlenmişti.

Köseler hakkında 69 yıla kadar hapis cezası talep eden 402 sayfalık fezleke, İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılığın fezleke doğrultusunda düzenlediği iddianame İstanbul Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme 26 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederken Köseler dahil 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Anadolu 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 2 Eylül’de görülecek.