Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, belediye hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç amaçlı örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Fidan Gül. Fotoğraflar: Beykoz Belediyesi ve AA.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 12 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Köseler’in tutuklanmasından yaklaşık bir buçuk ay sonra Başkan Yardımcısı Gül hakkında, ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Karardan sonra Gül gözaltına alındı. Ayrıca ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

İfade işlemleri bittikten sonra savcılık Gül’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik Gül hakkında tutuklama kararı verdi.

Görevleri

Gül, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kültür ve spor müdürlüğü, kreş müdürlüğü yaptı; Haziran 2024’te ise Beykoz Belediye Başkanlığı’nda sosyal yardım işleri müdürü olarak göreve başladı.