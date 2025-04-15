Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, belediye hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fidan Gül. Fotoğraflar: Beykoz Belediyesi ve AA.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Başkan yardımcısı Fidan Gül hakkında, sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde yapılan bir kısım mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekipleri, karar üzerine Gül’ü gözaltına aldı.

Ev ve işyerinde arama yapılan Gül’ün, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kültür ve spor müdürlüğü, kreş müdürlüğü yaptığı daha sonra Haziran 2024’te Beykoz Belediye Başkanlığı’nda sosyal yardım işleri müdürü olarak göreve başladığı belirtildi.