‘Beşli masa’dan ‘anket’ çıkışı: Pop star aramıyoruz

‘Beşli masa’dan bir genel başkanın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in anket talebine dair “Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın” dediği öne sürüldü.

‘Beşli masa’ toplantısından. (SP)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip ‘anketlerde öne çıkan’ CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırması sonrası tartışmalar sürüyor.

Bugün Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

‘Akşener’in ki dayatma değil mi?’

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan parti liderinin ismi açıklanmadı.

Bu liderin, perşembe günkü ‘altılı masa’ toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun açtığını, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini önerdiğini söylediği aktarıldı.

İsmi açıklanmayan genel başkan, masadaki gelişmeleri şöyle aktardı:

*Toplantının gündemi belliydi. Cumhurbaşkanı adayı dışındaki meseleleri kaç zamandır konuşuyoruz. Karamollaoğlu’nun konuyu açması üzerine ilk sözü Uysal aldı. Uysal, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Diğer genel başkanlarda aday konusunda fikirlerini söyledi.

*Beş farklı aktör Kılıçdaroğlu’nu da katarak bir noktada tavır belirlemiş, Akşener’inki dayatma olmuyor, bizimki dayatma oluyor? Var mı böyle bir şey?

‘Pop star yarışması değil’

*Bu süreç daha makul, yapıcı, kolaylaştırıcı olmalıydı. Siyasetin sadece iki parametresi yok. Pop star yarışması değil ki aday için anket yapılsın. Siyasetin bir dengesi var. Keşke olmasaydı böyle bir şey. Kimsenin oyu da kimsenin cebinde değil. Toplumun bir ortak kararı, şuuru var o istikamette işleyecek.

*Toplantıda hepimiz konuştuk. İnsanlar fikrini söylemeyecek mi? Deprem dolayısıyla ötelenmiş bir gündem var. Akşener, “Ortak mutabakat konusunda yetki almadım” dedi. Yapılacak basın açıklamasında her kelime özenle seçildi yedi-sekiz kez okunduktan sonra son şekli verildi. Gerilimli bir ortam yoktu. Toplantıdan sonra yemeğe geçildi, yaklaşık 1,5 saat yemek yerinde oturuldu. Öyle bir gerginlik falan olmadı yani.

*’Altılı masa’ kurulduktan sonra yaptığımız toplantılarımızda farklı konular, düşünceler, farklı gerilimler oldu. Üretmemiz gereken enerjinin önünde bir sürü engeller yaşandı. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemem. Sonuçta yemekte de sohbet edildi, kalkıldı. Gerilimli bir kalkış olmadı.

*CHP’li büyükşehir belediye başkanını aday göstermek istemesi doğru bir adım, yaklaşım değil. İYİ Parti’nin genel sekreterini aday göstermesi olur mu?

*Akşener’in yaptığı konuşmada hepimizi suçladı. Bu ithamları kabul etmemiz mümkün değil. Çerçevesi çizilmiş, ülke bir sistem tercihi yapacak. Sistem içerisinde tercih yapılacak. Rejimin üreteceği maliyetlere katlanılacak mı, katlanmayacak mı? Katlanmayacaksa Tayyip bey orada zaten.