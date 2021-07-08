Belçika meclisi, Uygurların ‘ciddi soykırım riski’ altında olduğunu belirten tasarıyı kabul etti

Belçika Federal Meclisi, Uygur Türklerinin ‘ciddi soykırım riski‘ altında olduğunu ve Uygurlara yönelik muamelelerin ‘insanlığa karşı suç’ olabileceğini belirten karar tasarısını kabul etti.

Sincan bölgesindeki Tapançeng Bucağı’nda Uygurların zorla tutulduğu bir ‘yeniden eğitim kampı.’ (Fotoğraf: Reuters)

Tasarıda Uygurlara yönelik soykırım riski ve insanlığa karşı suç ifadelerinin yanı sıra Belçika hükümetinden Çin’e yönelik bazı talepler yer aldı.

Bunlar arasında Uygurlara yönelik muamelelerin, ‘zorla çalıştırma, zorla doğum kontrolü ve kısırlaştırma’ gibi uygulamaların kınanması, Uygurlara baskının bitmemesi halinde Çin’e yönelik yaptırımların genişletilmesi için Avrupa’nın yetkili makamlarına başvurulması gibi maddeler bulunuyor.

AA’nın aktardığına göre tasarıda, müzakereleri tamamlanan ancak onay süreci askıya alınan Avrupa Birliği (AB)-Çin yatırım anlaşmasının, Çin’in insan hakları gibi yükümlülüklerine uymaması halinde Belçika tarafından onaylanmaması talebi de yer alıyor.

‘İşimiz daha yeni başlıyor’

Karar tasarısı, Çin’in 22 Mart’ta bazı Avrupalı kişi ve kuruluşlara yönelik başlattığı yaptırımlara dahil olan tek Belçikalı milletvekili Samuel Cogolati tarafından hazırlandı.

Yeşiller Partisi üyesi Cogolati, tasarının kabulünün ardından, “Belçika’yı Çin’e karşı sessizliğini kıran ülkelerden biri yaptıkları” için ‘gurur duyduğunu’ söyledi.

Cogolati, şunları söyledi: “Ama işimiz bitmedi, daha yeni başlıyor. Şimdi Çin’deki tüm zulmü bitirmek için elimizdeki tüm somut vasıtaları harekete geçirmeliyiz. Bunun için AB ile Çin arasındaki yatırım anlaşmasını dondurmalı, Çin ile suçluların iadesi anlaşmasını sonlandırmalı ve zorla çalıştırılan işçilerin ürettiği ürünlerin ithalatını yasaklamalıyız.”

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada, Litvanya, Çekya ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.