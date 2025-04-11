Basel tutuklandı: Grup Yorum paylaştığım için örgütteki konumum soruldu

Sosyal medyada ‘Basel’ adıyla tanınan Bekir Aslan tutuklandı.

Fotoğraf: @tipliogrenclr / X

Basel, dün Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çağrısıyla Gülhane Parkı’nda düzenlenen etkinliğin sonunda 46 gençle beraber gözaltına alınmış, bugün öğle saatlerinde serbest bırakılmışlardı.

Basel, avukatı aracılığıyla X hesabından paylaştığı mesajda tutuklandığını haber verdi. Tutuklanmasına gerekçe olarak Z kuşağına gönderme yapılan ‘‘Dev GenZ’ pankartını X’te paylaşmasının ve Grup Yorum şarkısı retweetlemesinin’ gösterildiğini söyledi.

Basel, geçtiğimiz günlerde aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 10 kişiyle birlikte boykot soruşturmasında da gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

Mesajında şunları yazdı:

“O kadar saçma ve mesnetsiz iddalarla, tutuklandım ki… DEV-GENZ pankartını Twitter’da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu.

Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmuştur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını yanında getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart’a İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım.”