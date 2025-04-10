Gülhane Parkı'nda toplanan TİP'li gençlere polis müdahalesi: 43 gözaltı

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çağrısıyla Gülhane Parkı’nda toplanan gençler etkinlik bitiminde polis ablukasıyla karşılaştı. TİP’in sosyal medya kanallarından açıklamalara göre 43 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: @tipliogrenclr / X

TİP’li gençler ‘Tarih gençleri yazacak ama nasıl?’ başlığıyla duyurulan etkinlik için saat 17:00’de Gülhane Parkı’nda toplandı.

Etkinliğe TİP lideri Erkan Baş da katıldı.

Baş’ın X hesabından aktardığına göre etkinlik bitiminde polis hiçbir gerekçe göstermeden gençleri kalkanlarla ablukaya aldı.

Baş paylaşımında, “Bugün olduğu gibi bu süreçte kanunsuz emirleri uygulayanlara, “ben emir kuluyum, bana bir şey olmaz” diyenlere sesleniyorum: Kanunsuz emirleri uygulamaya devam ederseniz, gerçek adalet ülkeye hakim olduğunda yargılanacaksınız” yazdı.

Öte yandan TİP İstanbul hesabıysa 43 kişinin gözaltına alındığına alındığını duyurdu.

Partililer gözaltılara karşı 21:30’da parti binası önünde toplanma çağrısı yaptı.