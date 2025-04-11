Altı TİP'li genç de serbest

Gülhane Parkı’nda gözaltına altınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi altı genç de serbest bırakıldı.

Fotoğraf: @erkbas / X

47 genç dün gözaltına alınmış, 41’i bu sabah serbest bırakılmış, altısıysa adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık iki genci tutuklama, dördünüyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Altı genç de serbest bırakıldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haberi X’ten şöyle duyurdu: “Dün Gülhane’de hukuksuzca gözaltına alınan tüm genç kardeşlerimizi aldık. Sağ salim evlerine, arkadaşlarının yanına ve mücadeleye dönecekler. Tutuklu gençler özgürlüğüne kavuşana kadar durmayacağız. Size verecek bir tane bile gencimiz yok. Ama gençlerin memleketi kanunsuzlardan kurtaracak cesareti var!“