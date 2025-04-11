TİP'li gençlerden 41'i serbest, altısı adliyeye sevk edildi

İstanbul’da Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çağrısıyla Gülhane Parkı’nda bir araya gelen ve gözaltına alınan 47 gençten 41’i serbest bırakıldı. Altısıysa adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: @tipliogrenclr / X

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, haberi X’ten şöyle duyurdu: “Gözaltına alınan gençlerin durumunu Vatan Emniyet’te takip ediyoruz. Geceyi mevcutlu geçirecek altı kardeşimiz dışındakiler serbest. Kalanları da avukatlarımız ve parti örgütümüzle bir an olsun yalnız bırakmayacağız.”

Baş, Çağlayan Adliyesi’nde de şu açıklamayı yaptı:

* Gülhane Parkı’nda başta İstanbul Üniversitesi öğrencileri olmak üzere -sonuçta açık bir davet yaptık- isteyen herkesin katılabileceği bir forum gerçekleştirdik. Yaklaşık iki saat son derece keyifli bir sohbet yaptık. Çok uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, hayatta en keyif aldığım toplantılardan bir tanesiydi. Ben kısa bir giriş yaptım. Sonra arkadaşlar görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini herkesin huzurunda açık paylaştı.

* Hiç olağanüstü bir durum yoktu. Toplantı bitti. Büyük bir keyifle bitti, büyük bir enerjiyle bitti, büyük bir moralle sonlandırdık toplantıyı. Çok doğal yani toplantı bittiğinde açık havada bu insanlar birbirleriyle şakalaşıyorlar, şarkı türkü söylüyorlar, fotoğraflar çekiliyor ve bitmiş bir toplantıya saldırı oldu. Altını çiziyorum; toplantı dağılırken, hatta muhtemelen bazı arkadaşlarımız zaten alandan ayrılmışken bir saldırıyla karşı karşıya kaldık.

* Ben de bu haksız saldırıya engel olmak için öğrenci arkadaşlarımızla beraberdim. Benim de içinde olduğum bir grup arkadaş ablukaya alındı. Sanıyorum 15-20 dakika kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına açık biçimde aykırı bir eylem oradaki emniyet müdürünün talimatıyla gerçekleştirildi. Bir milletvekilinin içinde olduğu bir grup gözaltına alındı, aslında orada fiili bir gözaltı, hürriyeti engelleme suçu işlendi. 15-20 dakika ben orada bunun hukuksuz olduğunu anlatmaya çalıştım öğrenci arkadaşlarımızla birlikte. Sonra bir anda bizim etrafımızdaki ablukayı kaldırdılar.

‘Kumpas yapılmış’

* Benim yanımdaki arkadaşların hepsi benimle beraber oradan çıktı. Fakat maalesef üzülerek öğrendik ki burada bile bir kumpas yapılmış. Son arkadaşımız parktan çıkana kadar da ben parkın kapısındaydım. Ama bildiğiniz gibi Gülhane Park çok büyük, bir tarafı Sultanahmet’e bir tarafı Sarayburnu’na açılıyor. Biz Sarayburnu’ndaki kapıdan çıkarken arkadaşlarımızın gözaltına alındığı haberini aldık üzülerek. Bu haksız bir gözaltı, derhal son verilmesi gereken bir gözaltı.

* Bir milletvekilini, bir siyasi parti genel başkanını dinlemeye gelmek suç haline getirilemez. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Avukat arkadaşlarımız şu anda Vatan Caddesi’nde gözaltına alınan arkadaşların ilk sağlık kontrollerinden sonra oraya getirileceğini söylüyor. Ben de buradaki duruşmayı takip edeceğim. Bunun arkasından hemen Vatan Caddesi’ne arkadaşlar serbest bırakılana kadar arkadaşlarımızı karşılamak üzere bekleyeceğim.