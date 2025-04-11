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Yaramazlara biraz batar!

İki TİP'li gence tutuklama, dördüne adli kontrol talebi

İstanbul’da Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çağrısıyla Gülhane Parkı’nda bir araya gelen ve gözaltına alınan iki genç tutuklama, dördüyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: @tipliogrenclr / X

Dün 47 genç gözaltına alınmış, 41’iyse serbest bırakılmıştı. Altısıysa adliyeye sevk edilmişti.


Savcılık iki genci tutuklama, dördünüyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da X’ten şöyle yazdı: “Çağlayan’a gidip mahkemeyi avukatlarımızla birlikte takip edeceğim. Yargı bir başka skandala imza atmasın, gençleri derhal serbest bıraksın.”

TİP’li gençlerden 41’i serbest, altısı adliyeye sevk edildi

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