İki TİP'li gence tutuklama, dördüne adli kontrol talebi

AYŞEGÜL KASAP aysegulkasap@diken.com.tr @aysegul_kasap İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden 59’u için daha tahliye kararı verildi. 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi 59 öğrencinin tahliyesine karar verdi. Mahkeme ‘dosyada yapılan incelemede olay anına dair görüntülerin bulunmadığına’ dikkat çekti ve kamera görüntülerinin gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasına hükmetti. Kararda şöyle denildi: […]