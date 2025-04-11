İki TİP'li gence tutuklama, dördüne adli kontrol talebi

İstanbul’da Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çağrısıyla Gülhane Parkı’nda bir araya gelen ve gözaltına alınan iki genç tutuklama, dördüyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Dün 47 genç gözaltına alınmış, 41’iyse serbest bırakılmıştı. Altısıysa adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık iki genci tutuklama, dördünüyse adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş da X’ten şöyle yazdı: “Çağlayan’a gidip mahkemeyi avukatlarımızla birlikte takip edeceğim. Yargı bir başka skandala imza atmasın, gençleri derhal serbest bıraksın.”
Dün Gülhane’de tamamen kanunsuzca gözaltına alınan 47 genç kardeşimizden 41’i ifade verdikten sonra serbest kalmıştı. Geceyi Vatan Emniyet’te geçiren 6 gençten 4’ü adli kontrolle, 2’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.— Erkan BAŞ (@erkbas) April 11, 2025
Çağlayan’a gidip mahkemeyi avukatlarımızla birlikte…