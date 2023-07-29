Bakanlık Tanal’ı kınadı: Hukuki süreç başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Akbelen’de jandarma personeline “Eşkiya gibi hareket edemezsiniz” diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor, gözaltına alınıyor.

Bugün de İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal dahil 22 kişi gözaltına alındı.

Bölgede bulunan CHP’li Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız, eşkiya gibi hareket edemezsiniz” diye çıkıştı. Tanal, ayrıca kendisinden kaçan bir jandarma personelini kovaladı.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabındaki paylaşımda Tanal’ı kınayarak, şunları kaydetti:

“Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi bir ‘Kanun ordusudur’ ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza ‘eşkıya’ diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır”