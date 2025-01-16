Bahçeli'den 'fedakarlık': MHP, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekti

MHP, Devlet Bahçeli’nin talimatıyla eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada şikayetini geri çekti.

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MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu, Kılıçdaroğlu’nun 2010’dan 2022’ye kadarki değerlendirmelerine ilişkin rapor hazırlamıştı.

Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki övgüsü ile PYD’ye ilişkin “PKK, PYD, YPG ayrıdır” ve “YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır, oluşumdur” şeklindeki sözlerinin suç teşkil ettiğini söylemişti.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu hakkında şikayet bulunulmuş, eski CHP liderine dava açılmıştı.

Yıldız bugün X‘ten Bahçeli’nin söz konusu şikayeti geri çekme talimatı verdiğini duyurdu.

‘Fedakarlıksa isteneni yerine getireceğiz‘

Paylaşımda Bahçeli’nin şu sözleri de hatırlatıldı:

“Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız.

Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlıksa isteneni yerine getireceğiz.

Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye’nin hedefindeyiz.”