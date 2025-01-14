Bahçeli 'düşman çatlattı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu’nu makamında kabul etti.

Fotoğraf: Türkiye Boks Federasyonu / X

Federasyon X‘teki açıklamasında Bahçeli’nin görüşlerinin ‘büyük bir onur ve motivasyon kaynağı’ olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi 14.01.2025 Salı makamında ziyaret ettik.

Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz.”