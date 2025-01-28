Aydın'dan Portakal'a: İktidarın sopasıyla karşılaştığınızda ekrandan çekildiniz

Fatih Portakal’ın, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan’ı eleştirmesine Halk TV yayınında Şule Aydın tepki gösterdi.

Aydın, Portakal’a ‘iktidarın sopasıyla ilk karşılaştığında ekrandan çekildiği’ni hatırlatarak Pehlivan’ın gazeteciliğini tartışmaya açamayacağını söyledi.

Fotoğraflar: YouTube ekran görüntüsü

Pehlivan, dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’la konuşmuş, söz konusu görüşmenin kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı, Halk TV sunucusu, yetkilileri ve Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Polis, Pehlivan’ı Halk TV binasının önünde gözaltına almıştı. Pehlivan’ın ardından Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de gözaltına alınmıştı.

Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber’de gözaltına alınan Pehlivan’ın kaydı yayınlamasının bir hata olduğunu söyledi.

Portakal, ‘Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak’ Pehlivan’ı yanlış yapmakla eleştirdi:

“Pehlivan’ın yaptığı doğru muydu. Bunun bir kere tespitini yapayım. Barış çok iyi bir gazeteci olabilir, dosya habercisi olabilir. Ama o bilirkişiyle yaptığı konuşma, onu etrafındakilere dinletsin. O kişi ben Halk TV’ye çıkmasını istemiyorum, yayınlanmasını istemiyorum cümlesi dahil.

Hatta alenen dinlendiği yerde adresini sorması ve bunu daha sonra -nasıl bir editoryal masaları var bilmiyorum ama- o kişinin istememesi üzerine bunu yayınlıyorsanız bu bir hata. Yanlış, yapmamanız gerekir. Sizin gibi tecrübeli ve Türkiye’de yaşayan, Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak yapmamanız gerekirdi.

Her şeyden önce gazetecilik etiği açısından bunu yapmamanız gerekir. Barış’ı bu konuda eleştirebilirim. Eleştirme hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum, bilgim ve tecrübe olarak. Bunu X kanalında da paylaşmıştı geçen cümleler ve alt yazıyla. Doğru mudur göz altına alınması, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekirdi.”

Şule Aydın Halk TV yayınında Portakal’ın ‘iktidarın sopasıyla karşılaştığında ekrandan çekilmiş biri olarak’ gözaltına alındığı gün bir gazeteciye bunları söyleyemeyeceğini belirtti.

Aydın şunları söyledi:

“Her şeyin bir adabı vardır, zamanı vardır. Ne zaman ne söylediğiniz önemlidir. Fatih Portakal az önce çıktığı yayınında Barış Pehlivanı ‘Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemekle’ suçluyor. ‘Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemek’, böyle söylemiş.

Ne zamandan beri gazeteciler birbirleri gözaltına alınırken böyle konuşuyor? Kimler böyle konuşuyor, tarihe dönüp hangi gazetecilerin kimlerle ilgili ne söylediğini hatırlayalım.

Fatih Portakal tehdit edildiğinde bu ülkedeki herkes, izleyeni ve gazeteciler de omuz omuza olmuştu. Fatih bey ekranda az önce uzun uzun gazetecilik dersi verdi.

Fatih bey, siz ilk daha iktidarın sopasıyla karşılaştığınızda, bunu onayladığım için söylemiyorum, o gün de karşısında olmuştuk bugün de karşısındayız. Size ve tüm gazetecilere yapılan her şeyde. Gazeteci olarak iktidarın sopasıyla karşılaştığınızda çok uzun süre ekrandan çekildiniz.

Onun gazeteciliğini tartışmaya açan siz, evinizdeyken, ekranda değilken o gazeteci cezaevine giriyordu. Gazetecilik yapmaya devam ediyordu. Birine gazetecilik ilkelerinden bahsederken önce yaptığınız gazeteciliğe bakacasınız. Ama siz o yerde değilsiniz.

Kendinizin ekrandan çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde, dönüp o dönemde de hala gazetecilik yapmaya çalışan bir gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz.”