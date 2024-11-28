Avustralya, 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke oldu

Avustralya, 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasakladı. Yasayla birlikte dünyada bu tür bir yasak getiren ilk ülke oldu.

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Euronews‘ın haberine göre Avustralya’da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarını kullanmalarına yasal kısıtlamalar getirecek yasa tasarısı onaylandı.

Senato’daki oylama sonucu tasarı kabul edilerek resmen yasalaştı.

Avustralya’nın bu hamlesi, ebeveynlerin çocuklarının internette korunmasını giderek daha fazla talep ettiği bir dönemde geldi.

Muhalefet, Mayıs 2025’te yapılacak seçimleri kazanması halinde 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı getirme sözü vermişti.

Sosyal medya platformlarına, yasaya göre yeni düzenleme yapmaları için bir yıl süre verilecek.

Yasayla sosyal medya platformları TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X ve Instagram’a Avustralya kurallarını çiğnerlerse 50 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyar 124 milyon lira) kadar ceza kesilebilecek.

Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler içinse herhangi bir ceza öngörülmüyor.