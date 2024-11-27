TikTok'tan güzellik filtrelerine kısıtlama

Sosyal paylaşım platformu TikTok, gençlerde kaygı yarattığı iddia edilen güzellik filtrelerine sınırlama getirecek.

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TRT Haber‘in aktardığına göre yeni düzenlemelerle, 18 yaşından küçük kullanıcılar gözlerini büyüten, dudaklarını dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreleri kullanamayacak.

Eğlence içerikli, örneğin tavşan kulaklar veya köpek burnu ekleyen filtrelerse bu sınırlamalardan muaf olacak.

Güzellik filtrelerinin özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümü mükemmelleştirme baskısı yarattığı düşünülüyor. Bu durum, hem ruhsal sorunlara yol açıyor, hem de gençlerin filtre kullandıktan sonra yüzlerini çirkin bulmasına neden oluyor.

TikTok, platformun 13 yaşından küçük kullanıcılara kapatılması için de önlemler alıyor. Şirket, yapay zekayla yaş doğrulama sistemlerini test ediyor ve söz konusu uygulama yıl sonuna kadar devreye girecek. Sistemin yanlışlıkla engellediği kullanıcılar bu duruma itiraz edebilecek.

Kurallara uyulmaması halindeyse kullanıcılara ağır para cezaları verilecek.

Bu düzenleme Britanya’da 2024’te yürürlüğe girmesi beklenen çevrimiçi güvenlik yasasından önce sosyal medya platformlarının güvenlik önlemlerini artırmasının bir parçası.

TikTok’un yanı sıra Roblox da küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini kısıtlıyor.

Instagram’sa ebeveynlere çocuk hesaplarını kontrol etmeleri için yeni özellikler sunmuştu.