ABD’de her beş kişiden biri haberleri sosyal medya fenomenlerinden alıyor

ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20’sinin, haberleri düzenli olarak sosyal medyadaki ‘haber fenomenlerinden’ aldığı belirlendi.

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Pew Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 10 binden fazla yetişkinle yaptığı anketi ve fenomenlerin gönderilerinin analiz sonuçlarını raporlaştırdı.

Çalışmada Facebook, Instagram, YouTube, X veya TikTok’ta 100 binden fazla takipçisi olan ve güncel olaylar üzerine düzenli olarak paylaşım yapan hesaplar incelendi.

Buna göre ABD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 20’sinin, yani her beş Amerikalıdan birinin, haberleri düzenli olarak sosyal medyadaki ‘haber fenomenlerinden’ aldığı tespit edildi.

Haber fenomenlerinin en çok siyaset ve seçimlerle ilgili paylaşımlarda bulunduğunu, bunu ırk ve kürtaj gibi sosyal konularla ‘İsrail-Hamas’ meselesi gibi uluslararası olayların izlediğini ortaya koydu.

Bu kişilerin çoğunun herhangi bir medya kuruluşuyla bağlantısı ya da geçmişi bulunmuyor.

Analistler bilgi kirliliği konusunda kaygılı

Sosyal medyada haber içeriği paylaşan fenomenlerin yüzde 85’i X’te bulunuyor. Ancak birçoğunun Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarında da hesapları var.

Diğer taraftan ABD’deki medya analistleri, çoğu editoryal standartlara uymak zorunda olmayan fenomenlerin yanlış bilgilendirmeyi körükleyebileceği konusunda endişeli.