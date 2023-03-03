Twitter’ın yeni rakibi ‘Bluesky’ kullanıma sunuldu: Şimdilik sadece davetiyesi olanlara

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in platforma rakip olarak geliştirdiği ‘Bluesky’, Apple kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Twitter’a benzer bir deneyim sunan platforma şimdilik sadece davetiyeyle kayıt yapılabiliyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından birçok kişi platformu kullanmayı bırakırken rakip uygulamaların sayısında artış var.

Jack Dorsey de bu furyaya katılarak kendi platformunu geliştirdi.

Twitter’daki görevinden istifa edip çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeye karar veren Dorsey, Twitter’a rakip ‘Bluesky‘ isimli yeni bir platform üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Bluesky, App Store’da kullanıma sunuldu. Apple kullanıcıları telefon ya da tabletlerine uygulamayı indirebilir ancak kullanamayabilir. Çünkü platforma şu an için yalnızca davetiyeyle kayıt yaptırılabiliyor. Uygulamayı indirip davetiye kodu almak için başvuru yapan kullanıcılar, bu başvurunun kabul edilmesi halinde Bluesky’ı kullanmaya başlayabiliyor.

Twitter’a benzerliğiyle dikkat çeken platformda kullanıcılar, paylaşılan gönderileri beğenip alıntılayabilecek. Ayrıca diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapılabilecek.