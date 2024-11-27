Avustralya'da yılın kelimesi seçilen 'Enshittification' ne demek?

Avustralya’daki Macquarie Sözlüğü tarafından ‘Enshittification’ yılın kelimesi seçildi. Peki, kelime tam olarak ne anlama geliyor?

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6 Ocak’ta ‘Enshittification’ Amerikan Diyalekt Topluluğu tarafından da 2023’ün kelimesi seçilmişti.

Kanadalı bilim kurgu yazarı ve blogger Cory Doctorow, kelimeyi internet medya platformlarının giderek kullanılamaz ve vazgeçilemez hale gelmesini tanımlamak için kullanmıştı.

Doctorow kelimeyi şöyle açıklıyor:

“Sosyal medya platformları şu şekilde ölüyor.

İlk önce kullanıcılarına iyi davranıyorlar, daha sonra ticari müşterilere alan açmak için kullanıcılarını kötüye kullanıyorlar, en sonunda da tüm kazancı kendilerine alabilmek için bu ticari müşterileri de istismar ediyorlar. Sonunda platform ölüyor.

Ben buna ‘Enshittification’ diyorum.“

Euronews‘ın haberine göre kelime Avustralya’da hem halk hem de sözlük komitesi tarafından yılın kelimesi olarak seçildi.

Komite açıklamasında kelimenin ‘çok basit bir Anglo-Sakson terimi olduğu ve neredeyse resmi eklerle sarıldığını’ söyledi ve şöyle devam etti:

“Bu kelime, çoğumuzun şu anda dünyada ve hayatımızın pek çok alanında yaşananları hissettiği durumu özetliyor.”

Macquarie dışında Collins, Cambridge ve Oxford sözlükleri de yılın kelimesi seçiyor.

Şimdiye kadar Collins ‘Brat’ ve Cambridge ‘Manifest’ kelimelerini yılın kelimesi seçmişti.