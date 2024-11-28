Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medya fenomenlerine eğitim

Ticaret Bakanlığı, yıl sonuna kadar 1000’e yakın sosyal medya influencer’ına (etkileyecileri) sosyal medya eğitimi verecek.

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Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle ‘Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı’ düzenledi.

Eğitimde, paylaşımlarıyla halkı etkileyen fenomenlere, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulu’nun yapısı ve işleyişi anlatıldı.

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verildi.

İlki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında 25 Kasım’da düzenlenen eğitime sosyal medyada 300 bin ve üzerinde takipçisi olan influencerlar katıldı.

Eğitimin yıl boyunca iki ayda bir İstanbul’da yüz yüze yapılması planlanıyor.

Bakanlık programa 2025 sonuna kadar 1000’e yakın sosyal medya fenomeninin bu programa katılmasını bekliyor.