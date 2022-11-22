Avatar 2’den bol aksiyonlu yeni fragman yayımlandı

Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water’dan yeni fragman yayımlandı. 16 Aralık’ta vizyona girecek filmin fragmanından yine aksiyon dolu sahnelerin olacağının sinyali verildi.

2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi olmuştu. İlk filmin üzerinden geçen 13 yılda izleyicilerin meraklı bekleyiş artarken, filmden yeni bir fragman paylaşıldı.

Kanadalı yönetmen James Cameron üç Oscar ödülüne sahip Avatar filminin 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: Suyun Yolu’nda, Sully Ailesi’nin (Jake, Neytiri ve çocukları) hikayesini, karşılaştıkları sorunları, birbirlerini korumak uğruna yapabileceklerini ve hayatta kalma savaşlarını anlatıyor.

Bu yolculukta hikayenin kahramanları olarak Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet gibi isimler yer alıyor.

James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman ve Shane Salerno’nun senaryosunu kaleme aldığı ‘Avatar: Suyun Yolu’nun yapımcılığını Jon Landau üstlenirken, David Valdes ve Richard Baneham de executive yapımcıları arasında bulunuyor.

Film 16 Aralık’ta vizyona girecek.