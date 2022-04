13 yıllık bekleyiş sona erdi: ‘Avatar 2’den ilk görüntüler gün yüzüne çıktı

Yönetmen James Cameron’ın gişedeki başarısıyla birçok ilke imza atan ‘Avatar‘ın yıllardır beklenen ikinci filminden ilk tanıtım sınırlı sayıda izleyiciyle buluştu.

Fotoğraflar: Disney

Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegeni kolonileştirme girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu.

ABD’de Las Vegas’ta düzenlenen sinema sektörü fuarı Cinemacon’da Avatar 2’den ilk görüntüler yayınlandı.

Cameron’un sunduğu görüntülerle birlikte 13 yıldır merakla beklenen devam filminin adı da belli oldu: ‘Avatar: The Way Of Water.’

Yönetmen görüntüleri izleyen kalabalığa, sinemanın yapabileceklerinin sınırlarının test edileceğini söyledi.

Katılımcılara tanıtımı izlemeden önce özel 3D gözlükleri verildi.

Fuardaki izleyicinin beğenisini kazanan görüntülerin 5 Mayıs’ta ABD’de gösterime girecek ‘Doctor Strange and the Multiverse of Madness‘ filminde sinema salonlarında gösterileceği belirtildi. Bir sonraki hafta ise internette yayınlanacak.

Hollywood Reporter’ın aktardığına göre teaser’da ilk filmin ana karakterleri Jake (Sam Worthington) ve Neytiri (Zoe Saldana) Pandora evreninde balina benzeri yaratıklarla görülüyor.

Filmin 16 Aralık’ta vizyonda olması planlanıyor.

2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.