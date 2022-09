James Cameron Avatar’a müdahaleyi reddetmiş: Yeni stüdyonuzu benim filmimin parasıyla yaptınız

Kanadalı yönetmen James Cameron’ın çektiği ikinci Avatar filmi yıl sonunda gösterime giriyor.

Kanada doğumlu ünlü yönetmen James Cameron The New York Times’a verdiği bir röportajda, film stüdyosu ‘20th Century Fox’ yöneticilerin Avatar’daki önemli sahnelerde değişiklik istediğini ancak kendisinin kabul etmediğini anlattı.

Stüdyonun filmi kısaltmak ve bazı sekanslarını kırpmak istediğini söyleyen Cameron, yöneticilere demiş: “Şu anda içinde olduğumuz bu yarım milyar dolarlık binanın parasını Titanic’ten kazandıklarınızla ödediniz. O yüzden de ben de istediğimi yapabilirim.”

James Cameron’ın yönettiği 1997 yapımı ‘Titanic‘ filmi, Avatar’a kadar en yüksek hasılatı yapan film rekorunu elinde bulunduruyordu.

İnsanların en sevdiği sahneleri seçmiş

“Mesela insanların ölüm perisi dediği ‘ikranlar‘ın üzerindeki uçuş sahnelerini azaltmamı istediler. İtiraz ettim. Sonrasında yapılan araştırmalarda seyircinin en çok bu sahneleri sevdiği ortaya çıktı.“

Tüm zamanların en yüksek hasılatı

Avatar dünya çapında iki milyar doların üzerinde gelir elde etmişti. Bugün, tüm zamanların (enflasyon hesaba katılmadan) en yüksek hasılatını yapan filmi olmaya devam ediyor.

İkinci Avatar 16 Aralık’ta

“Bir filmi kurgularken çok yoğun bir süreçten geçiyorsunuz, her kare için savaşmanız gerekiyor” diyen yönetmen, “O zamanlar yaratıcı konularda aldığım kararlardan çok memnunum. Geçen 10 yılda daha da iyi olduk” sözleriyle yeni filmde bazı sahnelerde tekniği daha da geliştirdiklerini anlattı.

Avatar ABD’de 23 Eylül’de tekrar sinemalarda gösterilecek. Yeni çekilen devam filmi ‘Avatar: The Way of Water’ ise 16 Aralık’ta vizyona girecek.