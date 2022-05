Avatar 2’den yayınlanan ilk tanıtım 24 saatte en çok izlenen ikinci fragman oldu

James Cameron’ın ‘Avatar: The Way of Water‘ filminden yayınlanan ilk tanıtım, 24 saat içinde en çok izlenen ikinci fragman oldu.

Fotoğraf: 20th Century

2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. İlk filmden üzeriden geçen 13 yılda izleyinin filmi merakla bekleyişi tanıtımı izleyenlerin sayısına da yansıdı Disney ve 20th Century’nin açıklamasına göre ilk 24 saate tanıtımı 23 milyonu Çin’den olmak üzere 148,6 milyon kişi izledi. Bu ‘Star Wars: Rise of Skywalker’ dahil olmak üzere serinin bütün son dönem filmlerini geride bıraktığı anlamına geliyor.

Bu alanda rekor ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisinden ‘F9: The Fast Saga‘ filmine ait. Fragman ilk 24 satte 202,7 milyon kez izlenmişti.

İlk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: The Way of Water‘da izleyici ana karakterler Jake (Sam Worthington) ve Neytiri’nin (Zoe Saldana) birlikte kurduğu ailenin yaşamına tanık oluyor.

16 Aralık’ta vizyona girmesi planana filmin kadrosuna eklenen isimler arasında Kate Winslet ve Vin Diesel yer alıyor.