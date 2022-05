Avatar 2’den ilk tanıtım yayınlandı

Yönetmen James Cameron’ın gişedeki başarısıyla birçok ilke imza atan ‘Avatar‘ın yıllardır beklenen ikinci filminden ilk tanıtım yayınlandı.

Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

İkinci film ‘Avatar: The Way Of Water’dan tanıtım geçen ay sınırlı sayıda izleyiciye gösterilmişti.

Dört filmden oluşması planan Avatar serisinin ikincisi, ilk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasında geçiyor. İzleyici ana karakterler Jake (Sam Worthington) ve Neytiri’nin (Zoe Saldana) birlikte kurduğu ailenin yaşamına tanık oluyor.

Yeni filmde kadroya eklenen isimler arasında Kate Winslet ve Vin Diesel yer alıyor.

İlk filmde görülen uçan yaratıklar yanı sıra yeni filmde balina benzeri dev yaratıklar var.

Filim 16 Aralık’ta vizyonda olması planlanıyor.