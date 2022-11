Avatar’ın yönetmeni James Cameron: Serinin geleceği bu filme bağlı

Kanadalı yönetmen James Cameron, ‘Avatar’ serisinin geleceğinin önümüzdeki ay gösterilecek ikinci filmin başarısına bağlı olduğunu söyledi. Eğer film gişede beklenen başarıyı yakalayamazsa dördüncü ve beşinci filmler iptal edilebilir.

2009’da gösterime giren ‘Avatar‘ kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan filmi olmuştu. Cameron’un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın devam filmi ‘Avatar: The Way of Water‘ da uzun süredir bekleniyordu.

İzleyicileri heyecanlandıran yapımın ilk tanıtımı 24 saat içinde en çok izlenen ikinci fragman olmuştu.

İlk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasında geçen filmin 16 Aralık’ta vizyona girmesi beklenirken Cameron serinin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Total Film’e konuşan Cameron, beş film şeklinde planlanan Avatar serisinin geleceğinin bu filmin başarısına bağlı olduğunu söyledi.

İnsanlara sinemaya gitmenin ne olduğunu hatırlatırız

Eğer film gişede beklenen hasılatı yapamazsa serinin devam filmleri çekilemeyecek.

Pandemi ve dijital platformların sinemaya gitme kültürünü etkilediğini aktaran Cameron şunları söyledi:

“Piyasa bize üç ay içinde işimizin tamamen veya yarı yarıya bittiğini söyleyebilir. Eğer kârlı değilse sonsuz kadar gitmek yerine hikayeyi üçüncü filmde tamamlayabiliriz. Pandemi ve dijital platformlar nedeniyle şu an filmleri yazdığımdakinden çok daha farklı bir zamandayız. Kim bilir, belki de insanlara sinemaya gitmenin ne olduğunu hatırlatırız. Asıl soru, bunu şu an dünyada kaç insanın umursadığı.”

İlk filmden yaklaşık 10 yıl sonrasında geçen ‘Avatar: The Way of Water‘da izleyici ana karakterler Jake (Sam Worthington) ve Neytiri’nin (Zoe Saldana) birlikte kurduğu ailenin yaşamına tanık oluyor.

16 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan filmin kadrosuna eklenen isimler arasında Kate Winslet ve Vin Diesel yer alıyor.