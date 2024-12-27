Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Komisyon 10-24 Aralık arasında dört toplantı yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 24 Aralık’ta düzenlediği toplantıda, asgari ücretin 2025 için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Komisyonun milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak – 31 Aralık 2025 arasında 866 lira 85 kuruş olarak tespit edilmesine, asgari ücret desteğinin 2025 yılı Ocak ila Aralık döneminde 1000 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete‘de yayınlanmasına, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.