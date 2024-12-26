TTB: Bu asgari ücret, 'biz sizi açlığa mahkum ediyoruz' demektir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) açlık, yoksulluk ve eşitsizliğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek 22 bin 104 liralık asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fotoğraf: TTB

2025 asgari ücreti işveren kesiminin tek taraflı talepleri doğrultusunda, herhangi bir teklif yapılmadan, müzakere süreci yürütülmeden ve son toplantıda işçi kesimi temsilcilerinin varlığına dahi gerek duyulmadan ilan edilmişti.

Türkiye’de işçi sınıfının en az yarısının aldığı asgari ücretin, istisna olmaktan çıkıp ortalama bir ücrete dönüştüğünü belirten TTB, yazılı açıklamasında şöyle devam etti:

“TÜİK’in, gerçeklikten çok uzak olduğu herkesin malumu olan yıllık enflasyon oranı yüzde 47 olarak duyurulmuşken, 2025 vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 44 olarak belirlenmişken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 21 bin TL’ye dayanmış, yoksulluk sınırı 72 bin 500 TL olmuşken, ilan edilen asgari ücret, on milyonlarca insana ‘biz sizi artık yoksulluğa da değil, düpedüz açlığa mahkum ediyoruz’ demektir.”

TTB, açlık sınırının altında bir ücretle sağlıklı yaşamanın olanaklı olmadığına dikkat çekti.

Sağlığın ‘bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali’ olduğunu vurgulayan TTB, açlığın, yoksulluğun, eşitsizliğin bir halk sağlığını sorunu olduğunu ısrarla yinelediklerini söyledi:

“Sağlıklı bir toplumun, emekçilerin ürettiği değerin halkın yararına, adil paylaşımla ve insanların yüksek refah düzeyine erişmesiyle sağlanabileceğini hatırlatıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz.”