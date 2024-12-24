Resmi Gazete'de yayınlandı: İdari para cezaları yüzde 44 artırıldı

İdari para cezaları, yüzde 43,93 artırıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla Türk Ticaret ve Çevre kanunlarına göre alınacak ceza tutarları yeniden belirlendi.

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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ‘2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’e göre 2025 yılında uygulanacak para cezaları Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Anka’nın aktardığına göre söz konusu düzenlemeyle Türk Ticaret Kanununun 33’üncü, 38’inci, 51’inci ve 562’nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 33’üncü maddesinin, “Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından idari para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne aykırı hareket edenlere 17 bin 686 lira ceza uygulanacak.

TTK’nun 38’inci maddesinin “Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne aykırı hareket edenlere de 35 bin 416 lira ceza verilecek.

Kanun maddelerinin ilgili hükümlerini ihlal ederek ‘ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlara’ uygulanacak ceza miktarı da yeni yılda 35 bin 416 lira.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’inci maddesinde yer alan ‘defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler’, ‘belgelerin kopyasını sağlamayanlar’, ‘gerekli onayları yaptırmayanlar’, ‘kanun maddesine uygun olarak defterlerini tutmayanlar’, ‘kanuna aykırı hileli envanter çıkaranlar’ ve ‘kanuna göre belgeleri ibraz etmeyenler, ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla’ ve ‘kanunun ilgili maddesine aykırı hareket edenler yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar’ hükümlerine aykırı davrananlara verilecek idari para cezası ise 70 bin 920 lira olarak belirlendi.

Tebliğ’de artırılan bir diğer cezaysa “Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar” fıkrası oldu, bu fıkrayı ihlal edenlere de 138 bin 498 lira para cezası verilecek.

Aynı şekilde, ‘Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ‘e göre 2025’te uygulanacak çevre cezaları da yüzde 43,93 artırıldı.