Araştırma: Japonya’daki LGBTİ+ gençlerin yarısı intiharı düşündü

Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Japonya’daki LGBTİ+ gençlerin yüzde 48’i geçtiğimiz yıl içinde intiharı düşündüğünü söyledi. Bu oran kendi yaş gruplarına göre 3,8 kat daha yüksek.

Fotoğraf: Alexander Grey (Pexels)

Kyodo’nun haberine göre, LGBTİ+ gençlerini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ReBit tarafından yürütülen anket, katılan gençlerin yüzde 14’ünün intihara teşebbüs ettiğini gösterdi.

Eylül ayında gerçekleştirilen anket, yaşları 12 ile 34 arasında değişen yaklaşık 2 bin 600 kişiden veriler topladı. LGBTİ+ sorunlarına ilişkin toplumsal farkındalığın belli bir oranda artmasına rağmen sonuçlar, ergenlik döneminden geçenlerin çoğunun rehberlik için ebeveynlerine veya öğretmenlerine gidemediğini vurguluyor.

Ankete katılanların yüzde 91,6’sı ebeveynlerinden veya velilerinden tavsiye isteyemeyeceğini düşünürken, öğrencilerin yüzde 93,6’sı eğitimcileriyle konuşamayacaklarını hissettiğini söylüyor.

‘Gençler yalnız hissediyor, yetkililer önlem almalı’

Gay, lezbiyen, biseksüel, transseksüel ve kuir dahil olmak üzere cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri bakımından azınlık olarak tanımlanan gençlerin yüzde 30’a yakını, hükümet verilerinde belirtilenden çok daha yüksek ölçüde yalnız hissettiklerini bildirdi.

Rebit başkanı Mika Yakushi, belediye ve ulusal düzeylerdeki yetkililerin “LGBTİ+ gençlerinin karşı karşıya olduğu riskleri anlamaları; intiharı, yalnızlığı ve izolasyonu önlemek için bunlara karşı önlemler almaları gerektiğini” söyledi.

Ankete katılanların biri, cinselliklerinin öğretmenleri tarafından anlaşılmadığını ve bunun ‘geçici bir ergenlik sanrısı’ olduğu söylendiğini belirtti. Bir diğeri, anne babasına açılmadığı için hangi kıyafetleri giymek istediğini söyleyemediğinden yakındı.