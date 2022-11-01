Tokyo’da eşcinsel birliktelik yasal güvence altına alındı

Tokyo metropol hükümeti, eşit evliliğe henüz izin vermeyen bir ülke olan Japonya’da uzun zamandır beklenen bir hamleyle başkentte yaşayan ve çalışan eşcinsel çiftlere partnerlik sertifikası vermeye başladı.

Tokyo Onur Yürüyüşü, Nisan 2015. Fotoğraf: Reuters

Statü, evlilikle aynı hakları taşımasa da LGBTİ+ partnerlerin barınma, sağlık ve sosyal yardım gibi alanlarda bazı kamu hizmetleri için evli çiftler gibi muamele görmesini sağlıyor.

Tokyo Valisi Yuriko Koike, Cuma günü itibariyle 137 çiftin sertifika başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Japonya’da 200’den fazla küçük yerel makam, 2015 yılında Tokyo’nun Şibuya bölgesinin sisteme öncülük etmesinden beri eşcinsel birliktelikleri tanımak için hamleler yapıyor.

LGBTİ+ karşıtı ayrımcılıkla mücadele için önemli bir adım

Tokyo sakinlerini ve Tokyo’da çalışanları kapsayan aynı cinsiyetten birliktelik sertifikalarının yürürlüğe konmasının Japonya’da LGBTİ+ karşıtı ayrımcılıkla mücadeleye yardımcı olacağına dair umutlar yüksek.

Miki ve Katie, ilişkilerinin resmi bir kanıtı olmayanlar arasında. AFP’ye konuşan Miki, “En büyük korkum, acil bir durumda yabancı muamelesi görmemizdi” dedi.

Sivil birliktelik statüsünden yararlanan çiftler, 1 Kasım 2022. Fotoğraf: Kyodo

Ortaklık belgesi olmayan çift cüzdanlarına birbirlerinin iletişim bilgilerinin olduğu bir not sıkıştırdıklarını söylüyor. Miki, “Fakat bunlar yetersizdi ve yerel yönetim tarafından onaylanan resmi belgelerin daha etkili olacağını hissettik” ifadesini kullandı.

Japonya’da eşcinsel evlilik yanlılarının sayısı artıyor

Son yıllarda Japonya cinsel çeşitliliği kabullendiğini attığı küçük adımlarla gösteriyor. Artık daha fazla firma eşcinsel evliliğe destek veriyor ve eşcinsel karakterler TV şovlarında yer alıyor.

Kamu yayıncısı NHK tarafından 2021 yılında yapılan bir anket, halkın yüzde 57’sinin eşcinsel evlilikten yana olduğunu, buna karşılık yüzde 37’sinin karşı olduğunu gösterdi.

Yargısal ve siyasal engellemeler devam ediyor

Ancak Haziran ayında Osaka’daki bir mahkemenin ülkenin eşcinsel birliktelikleri tanımamasının anayasal olduğuna karar vermesi engellemelerin devam ettiğini gösteriyor. Aktivistler bu durumun anayasal olarak garanti edilen eşitlik hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Başbakan Fumio Kishida, ulusal düzeyde eşcinsel birliktelikleri tanıyacak yasal değişiklikler konusunda temkinli davranıyor.

Bir eşin ölümü halinde miras hakkı hala garanti altında değil ve çiftlerin eş durumundan vize alamaması Japonya’da birlikte yaşam pratiklerini daha az istikrarlı hale getiriyor.