Meksika evlilik eşitliğine evet dedi

Meksika’nın kuzeydoğu sınır eyaleti Tamaulipas’da yapılan oylamayla birlikte ülkenin tamamında eşcinsel evlilik yasallaştı.

Fotoğraf: Edgard Garrido (Reuters)

Reuters’ın haberine göre, Çarşamba günü yapılan oylamayla Tamaulipas kongresinin Medeni Kanununda evlilik eşitliği tanındı

Bununla birlikte bu ay dört farklı eyalette evlilik eşitliğini tanıyan orta Amerika ülkesi, yüksek düzeyde toplumsal cinsiyet şiddetiyle tanınırdı. Yorumculara göre, bu karar, ülke için uzun zamandır beklenen bir ilerlemenin işareti.

LGBTİ+ aktivisti Enrique Torre Molina, “Bugün LGBTİ+ topluluğu ve Meksika için tarihi bir gün. Bugün biz ve ailelerimiz daha görünür, daha eşit ve daha adaletli bir ülkedeyiz” dedi.

Evlilik eşitliğinin yasal olduğu ülkeler kırmızı işaretli. Görsel: HRC

Ülkenin başkenti Mexico City, 2009’da ülkenin eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk bölgesi olurken ertesi yıl Arjantin, Latin Amerika’da bunu ülke çapında yasallaştıran ilk ülke oldu.

Küresel LGBTİ+ hakları örgütü Equaldex‘e göre, Paraguay, Bolivya, Peru, Venezuela, Orta Amerika’nın çoğu ve Karayipler’de eşcinsel evlilik halen yasa dışı.