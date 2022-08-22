Singapur eşcinsel seks yasağını kaldırıyor

Yasağın kaldırılması Asya-Pasifik ülkeleri için ‘küçük ama önemli bir adım’ olarak nitelendi. Bölgedeki diğer ülkelerdeyse birinden çok farklı yasa ve uygulamalar var.

LGBTİ+ topluluğu kararı sevinçle karşıladı. Fotoğraf: Reuters

ABC News’te yayınlanan habere göre, Singapur’un erkekler arasındaki seksi suç olmaktan çıkarma kararı, konuyla ilgili farklı yasalara ve yaklaşımlara sahip Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeleri ve buralarda yaşayan yaklaşık 5 milyar insanı etkileyecek.

Pek çok Asya-Pasifik ülkesinde aynı cinsiyetten insanlar arasında seks suç olmaktan çıkarılmış olsa da, yalnızca birkaçında aynı cinsiyetten evliliğe ya da partnerliğe izin veriliyor.

Bölgedeki erkekler arası seks yasaklarının çoğu, 19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda İngiliz sömürgeliği sırasında konmuş ve yasalar bu tür eylemleri ‘doğanın düzenine karşı ihlal’ olarak tanımlamıştı.

Bölgedeki diğer ülkelerdeki yasa ve uygulamalar şöyle:

Avustralya: 1975 ve 1997 yılları arasında tüm eyaletler ve bölgeler eşcinsel seks yasaklarını yürürlükten kaldırdı, parlamento 2017’de ülke genelinde eşcinsel evliliği yasallaştırdı. Rıza yaşı, 2016 itibariyle tüm cinsel eylemler için eşit hale geldi. Rızaya dayalı cinsel eylemlerden hüküm giymiş kişilerin sabıka kayıtlarını sildirmeleri mümkün hale geldi.

Çin: Eşcinsellik yasalarca suç sayılmıyor, ancak eşcinsel evliliğin yakın gelecekte yasallaşması pek olası görünmüyor. Büyük şehirlerde LGBTİ+ bireyler daha rahat ve görünür olsa da toplum baskısını hissediyor. Ayrıca çocuk velayeti veya mülkiyet hakları gibi konularda yasalar aleyhlerine işliyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Çinli LGBTİ+ gruplar, sivil toplum üzerindeki kısıtlamalardan nasibini aldı. Onların yasal haklarını savunmak üzere kurulmuş ulusal çapta bir kuruluş, hükümet baskısıyla karşı karşıya kalıp kapanmaya zorlandı.

Hindistan: 2018 yılında Yüksek Mahkeme, yasanın aynı cinsiyetten üyelerin cinsel ilişkiye girmesini 10 yıla kadar hapisle cezalandıran bölümünü iptal etti. Dönüm noktası niteliğindeki karara rağmen, eşcinsel evlilik yasa dışı olmaya devam ediyor ve yasal olarak tanınmak isteyen çok sayıda çiftin dilekçesi hükümet tarafından direnişle karşılanıyor. Geçtiğimiz on yılda, LGBTİ+ bireyler, özellikle büyük şehirlerde bir dereceye kadar kabul gördü, ancak genel olarak toplumda hoş karşılanmıyor.

Endonezya: Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkede muhafazakar Aceh eyaleti dışında, aynı cinsiyetten yetişkinlerin karşılıklı rızaya dayanan seks ilişkileri yasa dışı değil, ancak yasalar evlenmelerine izin vermiyor. 250 milyonluk ülkede LGBTİ+ topluluğu, sistematik tacize ve zulme uğradığını dile getiriyor.

Japonya: Cinsel kimliklerle konusundaki kapsayıcılığa verilen destek artıyor, ancak okulda, işte ve evde sıklıkla ayrımcılığa maruz kalan LGBTİ+ bireylerin kendilerini gizledikleri belirtiliyor. Yasal korumalar da eksik. Bazı eşcinsel çiftler yasal olarak evlenme hakkı talep eden davalar açtı, ancak mahkeme kararlarının yalnızca bazıları lehlerine sonuçlandı. Eşcinsel çiftler mülkiyet hakları konusunda heteroseksüel çiftlerin haklarına sahip değil, örneğin mirastan hak alamıyorlar. Birlikte daire kiralama, hastane ziyaretleri ve evli çiftlere sunulan diğer hizmetlerin tamamını alamıyorlar. 2015’ten beri belediyelerin yüzde 12’si eşcinsel çiftlere partnerlik sertifikası veriyor. Ancak bu belge evlilik cüzdanı yerine geçmiyor ve eşit yasal koruma sağlamıyor.

Malezya: Yasalar eşcinsel ilişkiyi 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilecek şekilde düzenlenmiş. Eski bir başbakan yardımcısı, anal seks yüzünden iki kere hapse girmiş bir ülke. Ülkede laik mahkemelerin yanında, İslami kurallara göre işleyen bir paralel mahkeme daha var. İslam ahlak polisi gay ve lezbiyenleri sık sık yakalıyor. LGBTİ+ yaşam tarzının sergilendiği uluslararası yapımlar ülkede sansüre uğruyor.

Yeni Zelanda: 1986’da eşcinsel seksi suç olmaktan çıkardı. Erkekler arasındaki seks ilk olarak 1961’de yasa dışı kılınmıştı, lezbiyenler ise toplumda hoş karşılanmasa da herhangi bir yasağa tabi olmadı.

2005’te eşcinsel çiftlere birçok yasal hak verildi, birliktelikleri tanındı ancak örneğin çocukları birlikte evlat edinmelerine izin verilmedi. 2013 yılında Yeni Zelanda, Asya-Pasifik bölgesinde eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk ülke oldu. 2017’de milletvekilleri, eşcinselliğin yasadışı olduğu yıllarda eşcinsellikten hüküm giyen yüzlerce erkeğin maruz kaldığı için resmi bir özür yayınladı. Ertesi yıl, milletvekilleri tarihi eşcinsel suçları ortadan kaldıran bir yasa tasarısını onayladılar.

Tayvan: Tayvan 2019’da eşcinsel evliliği yasallaştırdı, ancak LGBTİ+ aktivistleri yasanın daha kapsayıcı hale getirilmesini istiyor. Şu anda eşlerden biri evliliğin yasal olmadığı bir ülkeden ise Tayvan’da evliliğini kaydettiremiyor. Yine de, Onur Yürüyüşü gibi etkinlikler bölgenin her yerinden katılımcıları çekiyor. Başkent Taipei eşcinsel topluluklar için canlı gece hayatıyla biliniyor.

Tayland: Tayland, LGBTİ+ konusunda Asya’daki en liberal ülkeler arasında. Eşcinsel çiftler için evlilik eşitliğini veya hemcins birlikteliğini yasallaştırmayı alternatif olarak sunan dört yasa tasarısı, Haziran ayında Temsilciler Meclisi’nden geçti. Tayland’ın eşcinsel birliktelikleri yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi olması bekleniyor.