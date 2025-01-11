Araştırma: Büyük köpekbalıkları cinsel ilişkiden yarasız kurtulamıyor

Yeni bir araştırmaya göre büyük köpekbalıkları cinsel ilişkiden yarasız kurtulamıyor.

Fotoğraf: Euronews / Jennifer Wyffels

Bilim insanları ABD’nin Kuzey Karolina eyaleti açıklarındaki köpekbalıklarındaki korkunç ısırık yaralarını inceleyerek gizli cinsel hayatlarını ortaya çıkardı.

Euronews‘ün haberine göre Delaware Üniversitesi’nden araştırmacı Jennifer Wyffels ve ekibi çalışma için bilimsel adı ‘Carcharias Taurus’ olan kum kaplanı köpekbalıklarındaki yaraları inceledi.

Kum kaplanı köpekbalıkları boyları üç metreyi bulan ve dünya genelinde kıyı bölgelerinde yaşayan, nesli kritik derecede tehlike altındaki bir tür.

Çalışma kapsamında toplamda 2005 ve 2020 arasında Kuzey Karolina kıyılarında çekilen 686 kum kaplan köpekbalığının 2 bin 876 fotoğrafı incelendi.

Köpekbalıkları, erkeklerin dişiyi sarmalayıp karınlarını birbirine bastırmalarıyla çiftleşiyor. Bu küçüklerde hızlı şekilde olurken, daha büyük türler çevik olmadığından pozisyonlarını korumakta zorlanıyor.

Bu yüzden büyük köpekbalığı türlerinde erkek genellikle dişiyi ısırıyor ve bu dişinin vücudunda ‘korkutucu kanamalı yaralar’ bırakıyor. Ancak yeni araştırmaya göre bu ritüelden erkekler de yarasız kurtulamıyor.