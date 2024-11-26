Yeni Zelanda'da karaya vuran onlarca balina kurtarıldı

Yeni Zelanda’da karaya vuran 30’dan fazla pilot balina kurtarıldı. Balinaların bir kısmı denize dönmeyi başarırken dört tanesiyse öldü.

Fotoğraf: Yeni Zelanda Koruma Bakanlığı

Yeni Zelanda, balinaların sıklıkla karaya vurduğu ülkelerden biri. Her yıl ortalama 85 vaka kaydediliyor.

TRT Haber‘in aktardığına göre ülkenin kuzeyindeki Ruakākā Plajı’nda karaya vuran 30’dan fazla pilot balina, yerel Māori grubu Patuharakeke’nin liderliğinde kurtarıldı.

Balinalar özel kumaşlarla kaldırılarak denize taşındı.

Gece boyunca sahilde bekleyen Patuharakeke, balinaların tekrar karaya vurmadığından emin oldu.

Yetkililer, balinaların çoğunun denize döndüğünü, ancak üç yetişkin ve bir de yavru balinanın hayatını kaybettiğini açıkladı.