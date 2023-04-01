‘Katil balina Lolita’ 50 yıl sonra okyanusa dönüyor

Miami’de bir akvaryumda 50 yıldan uzun süredir ‘insanları eğlendiren’ Lolita adlı ‘katil balina’ okyanusa bırakılacak.

Lolita, esaret altında tutulan en yaşlı orka. Fotoğraf: Andy Blackledge / Flickr / Miami New Times

Hayvan hakları aktivistleri ve ABD’nin Florida eyaletindeki Miami Seaquarium, halk arasında ‘katil balina’ olarak bilinen 56 yaşındaki ‘Lolita’ adlı orkayı okyanusa bırakma konusunda anlaşmaya vardı.

BBC’nin haberine göre yarım asırdır ‘insanları eğlendiren’ Lolita, bu konuda lobi çalışması yapan ‘Friends of Lolita’nın öncülüğü ve Amerikan Futbol takımı Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay’nin mali desteğiyle Kuzeybatı Pasifik’teki ‘evine‘ dönecek. Taşınma sürecinin yaklaşık iki yıl sürmesi bekleniyor.

Aslında bir yunus

‘Lolita’nın ait olduğu orka popülasyonu, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesi. Yırtıcı bir tür; balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpek balıkları ile besleniyor. Deniz besin zincirinin en üst noktasında yer alıyor. Orkalar gri balinalara da saldırır.

Orka popülasyonu, 2005 yılında nesli tükenmekte olan bir tür olarak kabul edildi.