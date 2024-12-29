Mısır'da köpekbalığı saldırısı: Bir ölü, bir yaralı

Mısır Çevre Bakanlığı, Kızıldeniz’de köpekbalığı saldırısında bir kişinin öldüğünü bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kızıldeniz kıyısındaki Marsa Alem kenti açıklarında iki kişiye köpekbalığı saldırdı.

Olayda yabancı uyruklu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Mısır makamları, konunun acilen araştırılması için bir komisyon kurulması kararı aldı.

Bakanlık, saldırının olduğu bölgenin daha önceden yüzmeye kapatıldığını bildirdi.

Saldırı Marsa Alem kenti açıklarında oldu. Görsel: Wikipedia

Haziran 2023’te de bir Rus turist, Hurgada kenti açıklarındaki plajda köpekbalığı saldırısından sonra ölmüştü.