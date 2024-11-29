Katil balinalar, dünyanın en büyük balığını avlamak için cinsel organa saldırıyor

‘Orka’ olarak da bilinen katil balinalar, dünyanın en büyük balığı balina köpek balıklarını avlamak için alt karın bölgesiyle (pelvik) cinsel organına saldırıyor.

Katil balinalar. Fotoğraf: National Geographic

ABD ve Meksika’dan bilim insanları, orkaların, boyları 18 metreye kadar ulaşabildiği için dünyanın en büyük balıkları olarak kabul edilen balina köpek balıklarını avladığına dair ilk kez doğrudan kanıt elde etti.

Araştırmada California Körfezi’nin güney sularını avlanma noktası olarak belirleyen bir katil balina sürüsünün, 2018-2024 arasında balina köpek balıklarını avladığı dört farklı vakanın görüntüleri analiz edildi.

Balina köpekbalığı. Fotoğraf: Wikimedia Commons

İncelemelerde sürünün, geliştirdiği özel bir avlanma tekniğinden yararlanarak balina köpek balıklarını avladığı ortaya konuldu.

Buna göre katil balinalar, işbirliği içinde yürüttükleri saldırılarda avlarının daha az kas ve kıkırdak içeren alt karın bölgesiyle (pelvik) cinsel organını hedef alıyor.

Katil balinalar. Fotoğraf: National Geographic

Sürü bu strateji sayesinde aldığı darbeyle hareketsiz kalan köpek balığının yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebiliyor.

Katil balinalar, bu türü avlayabilmek için normal avlanma yöntemlerinden farklı bir yola başvuruyor ve koşullara göre yeni stratejiler geliştiriyor.

Çalışmanın, orkaların avlanma tekniklerini avlarıyla bulundukları coğrafi konuma göre nasıl adapte ettiğini anlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı deniz biyoloğu Erick Higuera Rivas şunları söyledi:

“Katil balinaların, avının sadece çok spesifik bir bölgesine erişebilmek için birlikte çalışmaları oldukça etkileyici. Bu, onların ne kadar mükemmel yırtıcılar olduğunu gösteriyor.”

Çalışmanın detaylarına ‘Frontiers in Marine Science‘ dergisinde yer verildi.