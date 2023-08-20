‘Katil balina Lolita’ esaret altında hayatını kaybetti

‘Lolita’ adlı katil balina, yakalandığı Pasifik Okyanusu’na bırakılması planlanırken Miami’de 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu akvaryumda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Andy Blackledge / Flickr / Miami New Times

Lolita’nın tutulduğu ‘Miami Seaquarium’, 57 yaşındaki katil balinanın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğünü duyurdu.

You will always be in our hearts. Thank you for inspiring us every day 💙 pic.twitter.com/4ACXIxiXXI — Miami Seaquarium (@MiamiSeaquarium) August 19, 2023

Yarım asırdır ‘insanları eğlendiren’ Lolita, hayvan hakları aktivistlerinin çabası ve Amerikan Futbol takımı Indianapolis Colts’un sahibi Jim Irsay’nin mali desteğiyle Kuzeybatı Pasifik’teki ‘evine’ geri dönmeye hazırlanıyordu.

Irsay, Lolita’nın ani ölümünün ardından duygularını Twitter’dan yaptığı şu açıklamayla dile getirdi:

“Aramızdan ayrılması beni derinden üzdü. Onu evine geri götürmek için çalışan ekibin bir parçası olmaktan onur duydum. Onun yaşam koşullarını önemli ölçüde iyileştirdiğimizi bilmek beni teselli ediyor. Ruhu ve zarafeti pek çok kişiye dokundu.”

I am heartbroken that Toki has left us. Her story captured my heart, just as it did millions of others. I was honored to be part of the team working to return her to her indigenous home, and I take solace in knowing that we significantly improved her living conditions this past… — Jim Irsay (@JimIrsay) August 18, 2023

Lolita, 1970’te dört yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium’a satılmıştı. 2022’den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.