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Yaramazlara biraz batar!

Apple ofise dönüşü süresiz erteledi: Çalışanlarına 1000 dolar verecek

Apple, ABD ve Kanada’da artan vaka sayıları nedeniyle daha önce iki kez ertelediği ofise dönüş planlarını bir kez daha ve bu kez belirsiz süreyle erteledi. Ayrıca çalışanlarına 1000 dolar (15 bin 500 lira) verileceği belirtildi.

Şirket, evden çalışma düzenini eylülde sona erdireceğini duyurmuş daha sonra ofise dönüş tarihini ekim olarak açıklamıştı. Ekimdeki dönüş planları önce ocak sonra şubata ertelenmişti.


Evden ve ofise giderek çalışılacak hibrid bir model planlanıyordu.

New York Times’ın haberine göre Apple CEO’su Tim Cook çalışanlara ofise dönme planlarının daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

Kararın Omicron varyantının etkisiyle yükselişe geçen vaka sayıları nedeniyle alındığı belirtti. Cook ayrıca şirketin her bir çalışanına ev ofisi eşyaları almaları için 1000 dolar vereceğini ifade etti.

İlk kez 24 Kasım’da Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü daha önceki varyantlarda benzeri görülmemiş bir yayıldığı uyarısını yapmıştı.

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