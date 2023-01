Altın Küre Ödülleri ‘tartışmaların gölgesinde’ verildi: Kazananlar geceye katılmadı

Bu yıl 80’incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde en iyi film dalında ‘The Banshees of Inisherin’ ve Steven Spielberg filmi ‘The Fabelmans’ öne çıkan yapımlar olurken, ‘House of the Dragon’ en iyi dram dizisi seçildi. Bu yıl uluslararası jüride Türkiye’den de iki isim vardı.

Paul Walter Hauser en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle (Reuters)

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 80’inci kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Beverly Hilton Oteli’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

HFPA üyelerinin, cinsiyetçilik, ırkçılık, usulsüzlük ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının ardından boykot edilen ve bir senelik aranın ardından televizyonlara geri dönen Altın Küre’de sunuculuğu komedyen ve oyuncu Jerrod Carmichael üstlendi.

Töreni Jerrod Carmichael sundu

Konuşması damga vurdu

Carmichael, konuşmasına geçen yılki ayrımcılık tartışmalarına atıfta bulunduğu ‘Buradayım çünkü siyahım’ sözleriyle başladı:

“Size karşı dürüst olacağım, hiç değişmediklerini varsayarak bu işi kabul ettim. Altı yeni siyah üye aldıklarını duydum, onları tebrik ederim. Ama burada olmamın nedeni bu değil. Hepiniz için buradayım. Bu odaya bakıyorum ve birçok yetenekli insan görüyorum. Hayran olduğum, kıskandığım insanlar… Hollywood Yabancı Basın Derneği’nin geçmişi ne olursa olsun, bu bizim kutlamamız gereken bir akşam. Çünkü bu sektör böyle geceleri hak ediyor.”

Geceye katılmadılar

Altın Küre kazanan Yellowstone’un Kevin Costner’ı, Euphoria’nın Zendaya’sı, Tár’ın Cate Blanchett’i ve The Dropout’un Amanda Seyfried’i geceye katılmadılar.

Avatar’a ödül verilmedi

Gecede yarışan yapımlar arasında ‘The Banshees of Inisherin’ ve ‘The Fabelmans’ sinema ödüllerinde öne çıkarken, televizyon yapımlarında ‘House of the Dragon’ ve ‘White Lotus’ ödül aldı.

House of the Dragon ekibi Emma D’Arcy, Miguel Sapochnik ve Milly Alcock

Yılın son haftasında vizyona giren ve gişe rekorları kıran ‘Avatar’a ve dizi dalında güçlü yapımlar arasında olan ‘Severance’a ödül verilmedi.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HPFA), bu yıl tarihinde ilk kez Altın Küre Ödülleri’nde oy kullanacak basın mensupları listesini genişletti.

Geçen yıllarda üye listesinde çeşitlilik kaygısı gütmeyen ve bu sebeple yoğun eleştirilerin hedefi olan HPFA, 2023 ödülleri için oy veren listesine tüm dünyadan seçtiği 103 bağımsız gazeteci ve eğlence sektörü profesyonelini de ekledi.

Film eleştirmenleri Selin Gürel ve Janet Barış, 80. Altın Küre Ödülleri’nde film kategorisinde Türkiye’den oy kullanan iki isim oldu. Gürel’in ödül töreni ve sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “Hollywood Yabancı Basın Birliği ödül sezonunun ilk kazananlarını açıklamanın avantajını yaşıyor, çünkü çok kısa süre sonra başlayacak Oscar ödülleri oylaması için ilk ödüllerin yarattığı algının büyük önemi var. Geceye eleştirel bir dil hakim olsa da, bana kalırsa, çarpıcı ödül konuşmaları ve dengeli ödül dağılımı sayesinde Hollywood’un böyle törenlere ihtiyacı olduğu fikri daha ağır bastı.”

Kazananların tam listesi şu şekilde:

The Banshees of Inisherin ekibi

Sinema

En İyi Film (Müzikal veya Komedi): The Banshees of Inisherin

En İyi Film (Dram): The Fabelmans

Yabancı Dilde En İyi Film: Argentina, 1985 (Arjantin)

En İyi Animasyon Filmi: Guillermo del Toro’s Pinocchio

En İyi Senaryo: Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

En İyi Yönetmen: Steven Spielberg, The Fabelmans

En İyi Şarkı: Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (“RRR”)

En Özgün Film Müziği: Justin Hurwitz, Babylon

En İyi Aktör (Dram): Austin Butler, Elvis

En İyi Aktris (Dram): Cate Blanchett, Tár

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi): Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi): Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Jennifer Coolidge en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüyle

Televizyon

En İyi Dizi (Dram): House of the Dragon

En İyi Dizi (Komedi): Abbott Elementary

En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi: The White Lotus: Sicily

En İyi Aktör (Müzikal veya Komedi): Jeremy Allen White, The Bear

En İyi Aktris (Müzikal veya Komedi): Quinta Brunson, Abbott Elementary

En İyi Aktör (Dram): Kevin Costner, Yellowstone

En İyi Aktris (Dram): Zendaya, Euphoria

En İyi Aktör (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

En İyi Aktris (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Amanda Seyfried, The Dropout

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner, Ozark

Müzikal-Komedi veya Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams, Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Jennifer Coolidge, The White Lotus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi, Antoloji Dizisi ya da TV Filmi): Paul Walter Hauser, Black Bird