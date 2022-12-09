Altın Küre Ödülleri’ni bu yıl komedyen Jerrod Carmichael sunacak

Sinema ve televizyon dünyasını ödüllendiren Altın Küre’yi bu yıl Emmy ödüllü komedyen Jerrod Carmichael sunacak.

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Töreni düzenleyen The Hollywood Foreign Press Association (HFPA) üyelerinin, cinsiyetçilik, ırkçılık, usulsüzlük ve çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasının ardından boykot edilen ve geçen sene ‘kapalı’ şekilde düzenlenebilen Altın Küre, bu sene yeniden ekrana dönüyor.

Carmichael’ın sunacağı tören 10 Ocak 2023’te Beverly Hills’te düzenlenecek ve NBC kanalıyla dijital platform Peacock birlikte yayınlayacak.

Altın Küre’nin bu yılki adayları Pazartesi günü açıklanacak.

NBC’de üç sezon yayınlanan The Carmichael Show dizisini de hazırlayan ve başrolü üstlenen Carmichael, komedi programı Jerrod Carmichael: Rothaniel’la Emmy kazandı.